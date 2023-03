Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sie sind selbst kurz zum Kunstwerk geworden: 17 Kinder mit ihren Bildern standen am Mittwoch um das Windspiel des Künstlers Bernd Funke im Dürkheimer Kurpark. In den Bildern haben sich die Kinder mit ihren Gefühlen in der Corona-Zeit auseinandergesetzt.

Die Jungen und Mädchen im Alter zwischen vier und dreizehn Jahren hatten sich an einem Projekt der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Diakonischen Werkes beteiligt. „Es