Die Offene Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim öffnet kommende Woche wieder für Kurse. Kommen sollen erst einmal nur Erwachsene.

„Wir hoffen, dass die sich eher auf ihren Popo setzen“, sagt Leiterin Bettina Meier zu ihren Überlegungen, zunächst mit erwachsenen Kursteilnehmern den Betrieb in der Kreativ-Werkstatt wieder aufzunehmen. Bei Kindern sei zu befürchten, dass sie herumlaufen und sich nicht an die Hygieneregeln halten.

„Wir fangen mit Konzepten an, die es schon gibt“, sagt Meier. Also etwa mit Ton- oder Goldschmiede-Kursen, die von vielen „Wiederholungstätern“ besucht werden. Gerade diese enge Verbindung zu den Teilnehmern berge aber auch ein Problem. Viele Dozenten pflegen laut Meier ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Teilnehmern. Diese müssten nun eine „neue Rolle“ einnehmen und die neuen Regeln auch im Zweifel „vehement“ vertreten und durchsetzen. Denn es gebe auch Menschen, die sich nicht an die Corona-Regeln halten wollen. Einige Dozenten trauen es sich noch nicht zu, Kurse zu halten, sagt Meier. Auch mit dem Hinweis auf die eigene Gesundheit. „Es basiert alles auf Freiwilligkeit“, sagt sie. „Alle müssen sich gut dabei fühlen.“

Weniger Teilnehmer

Die Kurse werden anders aussehen als sonst. Statt bis zu 15 Personen, werden nun wohl nur etwa sieben Menschen an einem Angebot teilnehmen können. Die Wege in der Werkstatt müssen mit Maske gegangen werden, am Arbeitsplatz dürfe diese zwar abgelegt werden. Aber der freie Zugriff auf Werkzeuge oder die helfende Hand des Dozenten am Werkstück müssen nun ausfalllen. Der Unterricht fällt künftig also ein „bisschen frontaler“ aus, vermutet Meier. „Das ist für uns alle neu.“ Aber die Dozenten seien dennoch froh, wieder loslegen zu können. „Wir sind kreative Leute, das werden wir wohl hinkriegen.“ Die Offene Kreativ-Werkstatt rechne nicht damit, mit diesem Angebot Geld zu verdienen, so Meier. Aber man wolle so den Kontakt zu den Teilnehmern wieder aufbauen und den Dozenten eine Einkommensquelle bieten.

Dass die offene Arbeit am Nachmittag für Kinder nun nicht angeboten werden kann, bedauert sie. Kleinere Kindergeburtstage seien aber vielleicht möglich. „Wir hoffen darauf, dass wir das Sommerferienprogramm anbieten können. Viele Eltern und Kinder brauchen ein gutes Ferienprogramm – und wir auch.“

Die Werkstatt näht weiter Schutzmasken, nimmt aber nun verstärkt den Bürobetrieb auf, um sich auf die Kurse vorzubereiten. Im Internet gibt es auf der Seite der Kreativ-Werkstatt weiter Bastelvorschläge für Kinder.

Info und Anmeldung