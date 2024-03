Im alten Dorfkern von Friedelsheim wird in absehbarer Tempo 30 gelten. Über eine entsprechende Mitteilung des Landesbetriebes Mobilität informierte Bürgermeister Peter Fleischer (FWG) den Rat. Von der westlichen Ortseinfahrt über die Ampelkreuzung bis zum ehemaligen Winzerverein, die Bahnhofstraße bis zur Einmündung Maximilianstraße und die gesamte Schulstraße sollen voraussichtlich unter die Regelung fallen. Die Schilder seien bestellt und sollen bis Sommer aufgestellt sein, versprach Fleischer. Für den ruhenden Verkehr in der östlichen Hauptstraße müssten in dem Zusammenhang noch Regelungen getroffen werden.