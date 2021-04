Die Pfälzische Musikgesellschaft präsentiert in der Dürkheimer Brunnenhalle den hochklassigen Liederabend „Das irdische Leben“. Das Publikum ist begeistert.

Ein glanzvolles Konzert boten Bassbariton Gabriel Rollinson und Klavierbegleiterin Anna Anstett am Samstagabend in der Dürkheimer Brunnenhalle. Mit dem Liederabend „Das irdische Leben“ wurden den Zuhörern alle Facetten des menschlichen Gefühlslebens geboten. Gabriele Weiß-Wehmeyer stellt für die Pfälzische Musikgesellschaft stets hochklassige Programme mit ausgesuchten Künstlern zusammen und hat es auch dieses Mal wieder geschafft, das Publikum zu begeistern. Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass sich der Bassbariton und die Pianistin trafen, um dieses besondere Programm zu erarbeiten.

Ludwig van Beethoven hat nahezu einhundert Klavierlieder geschrieben. Die meisten entstanden zwischen 1792 und 1817. Mit großer Leidenschaft und ausdrucksstarkem Bassbariton interpretierte Gabriel Rollinson „Neue Liebe, neues Leben“ Op. 75/2, mit einem Text von Johann Wolfgang von Goethe. Adelaide Op. 46, ist bis heute eines der am meisten geschätzten Lieder Beethovens. Friedrich von Matthison, von dem der Text stammt, war von der Vertonung begeistert. Rollinson traf den entsprechenden sehnsuchtsvollen Ton, kongenial unterstützt von Anstett mit ihrer gefühlvollen Klavierbegleitung.

Publikum von Interpretation begeistert

Des Knaben Wunderhorn ist eine Sammlung von Volksliedtexten, von denen der Spätromantiker Gustav Mahler zwölf vertont hat. In „Das irdische Leben“ fleht ein hungerndes Kind umsonst seine Mutter um Brot an. Ironisch gemeint ist „Des Antonius von Padua Fischpredigt“. Dem „Rheinlegendchen“ liegt das Volkslied „Bald gras“ ich am Neckar“ zugrunde. Im „Lob des hohen Verstandes“ macht Mahler sich über Musikkritiker lustig. „Der Tambourg'sell“ handelt von einem Trommler, der in die Schlacht zieht und getötet wird. Auch bei diesen Stücken konnten die Künstler das Publikum mit ihrer Interpretation begeistern.

Von dem französischen Komponisten Henri Duparc, der ebenfalls den Romantikern zuzurechnen ist, sind besonders seine Liedkompositionen bekannt. Duparc war ein Meister im Erzeugen von Stimmungen, was durch Rollinsons Vortrag in französischer Sprache besonders zur Geltung kam und durch die auserlesene Klavierbegleitung unterstützt wurde.

Rachmaninows Liedkompositionen zeigen seinen Hang zur Melancholie und beweisen melodische Eleganz. Die konnte das Publikum durch die in Russisch vorgetragenen Texte nachempfinden, die sich in der deutschen Übersetzung erschlossen.

Nicht mit Beifall gespart

Der österreichische Komponist Viktor Ullmann entwickelte einen ganz persönlichen Stil von Harmonik zwischen Tonalität und Atonalität. 1940 vertonte er unter dem Titel „Liederbuch des Hafis“ Gedichte in der Übertragung von Hans Bethge. Den Gesang des tanzenden und trunkenen Derwischs, den Rollinson und Anstett vortrugen, untermalen moderne Tanzrhythmen, die bei „Lob des Weines“ selbstsicher mit der Feststellung „Ich bin der Herr der Welt“ enden. Das Publikum sparte nicht mit lebhaftem Beifall für die Künstler, die das gelungene Konzert charmant mit der Ariette „Der Kuss“ von Beethoven“ als Zugabe abschlossen.