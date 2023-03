Jeweils ab 11 Uhr feiern die Herxheimer am kommenden Wochenende, 1. und 2. April, ihren Frühlingsmarkt. An beiden Festtagen öffnen die Winzerhöfe ihre Tore und Weinkeller und präsentieren ihren aktuellen Jahrgang edler Tropfen. Zudem bieten Hand- und Kunstgewerbe-Aussteller hier ihre Waren feil. Außerdem lädt die Winzergenossenschaft täglich zu Kellerführungen ein – und zum Auftakt am Freitagabend zum Kellerrauschen, einer Weinverkostung im Weinkeller mit DJ Al.Fonks (Anmeldung erforderlich). Im Familienweingut Schlipp-Rohrbach werden Insektenhotels, Nistkästen sowie Konfitüren, Geschenkartikel und Kreuzsticharbeiten ausgestellt. Das Weingut Ralf Becker setzt auf saisonale Spargelgerichte und Pfälzer Spezialitäten. E-Bikes finden hier eine Ladestation. Hochprozentiges gibt es bei der Destillerie Rau. Das Weingut lichti&astroh stellt sich mit Regionalem, Nachhaltigem und Selbstgemachtem vor. Samstags um 14 Uhr können Naturbegeisterte mit Ortshistoriker Eric Hass den neuen Geo-Naturwanderweg erkunden, Treffpunkt ist bei der Winzergenossenschaft. Sonntags ab 12 Uhr führt Weinprinzessin Fee durch alle Betriebe und stellt die Weine der jeweiligen Winzer vor, Treffpunkt ist der Brunnen am Kerweplatz.