[Aktualisiert 12.35 Uhr] Die Gefahrenlage wegen Benzingeruchs in einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen in der Seebacher Straße besteht nach Polizeiangaben nicht mehr. Ein 43 Jahre alter, offenbar geistig verwirrter Mann habe am Sonntagmorgen in seiner Wohnung Benzin verschüttet, aber wohl nicht versucht, es anzuzünden, so die Polizei. Polizeibeamte sind in seine Wohnung eingedrungen, nachdem Messungen ergeben haben, dass keine Explosionsgefahr bestand. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und in die Sonnenwendklinik in Bad Dürkheim gebracht. Die rund 30 Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück, die Straßensperrung wurde aufgehoben.

Um 8.30 Uhr hatte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses die Polizei alarmiert, weil er Benzingeruch wahrgenommen hatte. Daraufhin hat ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften vor dem Haus Stellung bezogen.

