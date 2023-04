Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein offenbar geistig verwirrter Mann hat am Sonntag Benzin in seiner Wohnung verschüttet. Die Feuerwehr räumte das Mehrfamilienhaus in der Seebacher Straße und brachte etwa 30 Menschen in Sicherheit. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Es war gegen 8 Uhr morgens, als Nachbarn starken Benzingeruch aus der Wohnung des Manns bemerkten. „Wir haben dann entschieden, die Polizei zu alarmieren“, erzählen sie. Die Beamten