In Ellerstadt sind derzeit die vorbereitenden Arbeiten für eine Reihe von Begrünungsmaßnahmen in Gang. Geplant und begleitet wird die Umgestaltung der Grünflächen von Dorfplanerin Nathalie Franzen.

Es handelt sich um die Bereiche an den Ortseingängen in Richtung Fußgönheim und Gönnheim, vor dem Friedhof, am Bürgerhaus, in der Speyerer Straße Ecke Ratsstraße, Im Herzborn sowie in der Akaziensiedlung zweimal in der Bruchstraße und im Bürgerpark. Diese Neugestaltung der Grünflächen wird im Rahmen der Dorferneuerung mit einem 80-prozentigen Zuschuss des Landes gefördert. Die Firma Borchert aus Ludwigshafen macht zunächst die Beetflächen frei und füllt sie mit einem Pflanzsubstrat auf, darüber kommt eine Schicht mineralischer Mulch (Betonkies) und im März erfolgt die Bepflanzung. Was zu Beginn wie eine Kiesschüttung aussehe, sei ein unkrautfreier, durchlässiger Aufbau, in den dann die pflegeleichten Staudenmischpflanzen gesetzt würden, teilt Bürgermeisterin Elke Stachowiak (FWG) mit.

Pflegeleichte Pflanzen

Die Pflanzen selbst seien sehr trockenheitsverträglich und pflegeleicht, sie würden nur jedes Jahr im Winter komplett zurückgeschnitten. Bei der Gelegenheit werde auch eventuell aufgekommenes Unkraut herausgezogen. Vor allem im ersten Jahr müssen die Pflanzen bei starker Trockenheit noch gewässert werden. Die Stauden und Blumenzwiebeln überwachsen mit der Zeit die gesamte Fläche, so dass der Kies kaum noch zu sehen sein wird. Somit blühe immer wieder etwas, so die Bürgermeisterin. Die Stauden böten Insekten und Vögeln Nahrung und Unterschlupf. Das unterscheide diese Pflanzung deutlich von den naturfeindlichen Kiesschüttungen mit Folie oder Vlies darunter.

Für die Bepflanzung im März werden noch weitere Freiwillige gesucht. Helfer sollen sich am besten schon jetzt bei der Ortsbürgermeisterin melden (elke.stachowiak@ellerstadt.de), damit sie rechtzeitig informiert werden können, sobald der Termin (auch witterungsbedingt) festgelegt worden ist.