Der ehemalige Dürkheimer Bürgermeister Christoph Glogger und Angela Plogsties-Rudnick wollen künftig gemeinsam den SPD-Ortsverein führen. Sie kandieren am Freitag bei einer Mitgliederversammlung für den Vorsitz. Die Dürkheimer Genossen wollen darüber hinaus Kandidaten für die Ortsvorsteher-Wahlen ins Rennen schicken.

„Es ist für mich ein Zeichen der engen Verbundenheit. Ohne die SPD Bad Dürkheim wäre ich nie ins Amt gekommen und ich finde es wichtig, dass wir einen starken Wahlkampf hinlegen und im Juni bestmöglich abschneiden.“ So begründet Glogger in einem Schreiben an die SPD-Mitglieder seine Motivation zur Kandidatur. Der ehemalige Dürkheimer Bürgermeister kann nach Satzung der SPD auch als Dackenheimer dem Dürkheimer Ortsverein vorstehen, erklärt der bisherige Vorsitzende Frank Kilian auf Nachfrage. Glogger sei darüber hinaus schon seit sechs Jahren im Vorstand. Als Stadtrat zu kandidieren wäre allerdings nicht möglich.

Die bisherige Dürkheimer SPD-Doppelspitze – seit 2020 im Amt – tritt nicht mehr an. Kilian selbst will aus beruflichen Gründen nicht weitermachen, seiner Mitvorsitzenden Marita Zeppei sei das Amt neben vielen anderen ehrenamtlichen Engagements auch gesundheitlich in den letzten Jahren zu viel geworden.

Mit Glogger kandidiert Plogsties-Rudnick. Sie ist 56 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie seit zwei Jahren in Bad Dürkheim. Sie arbeitet nach eigenen Angaben als Teamleitung im Bereich Umwelt und Klima bei der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Der übrige SPD-Vorstand bleibt im Amt.

Kandidaten für Ortsvorsteher-Wahl

Für die ebenfalls anstehende Listenwahl für den Dürkheimer Stadtrat sieht sich die Partei gut aufgestellt. „Es ist gelungen, eine Reihe von neuen Persönlichkeiten zu gewinnen, so dass wir eine hervorragende Mischung von Jung und Alt, erfahrenen Leuten und neuen Gesichtern haben, die auch für frische Impulse stehen“, so die Vorsitzenden Zeppei und Kilian in einem Brief an die Mitglieder.

Ebenfalls gewählt werden sollen die Listen für die fünf Dürkheimer Ortsbeiräte. Außerdem will die SPD Ortsvorsteher-Kandidaten wählen. Dieter Walter in Grethen-Hausen, Ulrike Wolfert in Leistadt und Beate Müller in Ungstein. Für Seebach und Hardenburg sei die Kandidatenfrage noch offen, so Kilian.

Termin

Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins, Freitag, 9. Februar, 17.30 Uhr, Dürkheimer Haus.