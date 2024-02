Ein stählernes Profil des Pfalzgrafen Johann Casimir ist im historischen Ortskern von Friedelsheim zu sehen, angefertigt zum Dorfjubiläums 2020.

Wo es heute auf einem hellen Sandsteinsockel steht, kann man die Vergangenheit des Ortes noch erahnen. Großenteils wurden die glanzvollen Zeugnisse zerstört. Zu sehenswerten Bauten gehören zwei Bögen, mit denen neben der Skulptur eine alte Sandsteinbrücke über den Schwabenbach führt. Der Burgweiher zeugt noch von einem Wassergraben, der Burg und Schloss umgab. 1550 werden die Bauwerke urkundlich erwähnt. Johann Casimir von Pfalz-Simmern (1543 bis 1592), Sohn Kurfürst Friedrichs III., erweiterte die Anlage ab 1575 zum prächtigen Renaissanceschloss mit Hofgarten, Tiergarten, Orangerie und Wasserspielen. An den regen Bauherren erinnert das Stahlporträt mit charakteristischer Patina in warmer Farbe. Entworfen hat die Skulptur Norbert Müller, jahrelang Agenda-Koordinator in Friedelsheim, nach einem alten Porträt-Stich. Bildhauer Mathias Nikolaus übernahm die Schweißarbeit. Durch die erwünschte Berostung entsteht unter der Oberfläche eine schützende Schicht. Sie sorgt für beständige Wetterfestigkeit. Es erscheint aus der umgebenden Fläche leicht herausgedreht.