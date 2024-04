Das Forstamt Bad Dürkheim lädt am Samstag, 27. April, ab 8 Uhr zu einem naturkundlichen Frühlingsspaziergang ein. Treffpunkt ist der Waldparkplatz „Weilach“, die Streckenlänge beträgt circa vier Kilometer. Die Wanderung dauert ungefähr drei Stunden.

Es gehe darum, den Frühling in der Poesie auf vielfältige Weise zu erkunden – und natürlich die Frühlingsaspekte im Wald wie die Blüten und das frische Grün. Auch die Frage, wie die Bäume nach der Winterruhe in die neue Saison gestartet sind, werde geklärt. Auf dem Teufelsfelsen bekommen die Teilnehmer laut Forstamt einen weiten Blick in die Landschaft und erfahren etwas über eine alte Legende. Dazu gibt es ein Glas Secco, Butterbrezeln und Teilchen.

Anmeldung und weitere Informationen per E-Mail an joachim.weirich@wald-rlp.de. Bei Regen, Sturm und Gewitter fällt die Veranstaltung aus.