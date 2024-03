Drei Varianten, wie sich das Kallstadter Dorfzentrum neu gestalten ließe, hat sich das Planungsbüro Stadtgespräch überlegt und im Februar dem Ortsgemeinderat vorgestellt. In einer gemeinsamen Sitzung mit dem Bau- und Planungsausschuss sollten sich die Kommunalpolitiker nun für eine Variante entscheiden.

Doch sie hätten sich nicht einigen können, teilte Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) nach der Sitzung mit. Neugestaltet werden soll das Ensemble Gemeinschaftshaus, ehemaliges Raiffeisengebäude und Platz der 100 Weine. Mehrzweckraum, Gastronomie, Jugendraum, Ratssaal, Bürgermeisterzimmer und Toiletten soll das Dorfzentrum in Zukunft bieten. Das alles soll barrierefrei erreichbar sein, und es werden energetische Verbesserungen angestrebt.

In einer ersten Variante setzen die Planerinnen vor allem auf eine Nutzung des Gemeinschaftshauses. Zwei Drittel des Raiffeisengebäudes sollen abgerissen und im Rest Jugendraum, Dorfcafé und Lagerräume untergebracht werden. Eine zweite Variante sieht eine ausschließliche Nutzung des Raiffeisengebäudes vor, das komplett umgebaut werden soll. In einer dritten Variante schlagen die Planerinnen vor, dass das Raiffeisengebäude abgerissen und ein Neubau errichtet wird. Weitgehend gleich ist in allen drei Varianten eine Neugestaltung des Platzes der 100 Weine.

Entscheidung im Mai?

Die FWG sprach sich im Ausschuss für die dritte Variante aus. Das BLW präferierte hingegen Variante eins, während CDU und SPD überwiegend zur zweiten Variante tendierten. Die Ausschussmehrheit empfahl dem Ortsgemeinderat schließlich die zweite Variante.

Dort fand die vom Ausschuss empfohlene Variante anschließend allerdings keine Mehrheit: Sieben Ratsmitglieder votierten dafür, acht sprachen sich dagegen aus. Schließlich einigten sich die Mandatsträger nach Jaworeks Angaben darauf, dass über die Varianten noch einmal gesprochen und eine Entscheidung wahrscheinlich in der Ratssitzung im Mai getroffen werden soll.