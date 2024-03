Jan Fischer vom Urweltmuseum Geoskop hält am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr im Forum des Pollichia-Museums in Bad Dürkheim einen Vortrag im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Saurier – Die Erfindung der Urzeit“. Sein Vortrag trägt den Titel „Dinosaurier in Comics“. Der Referent möchte aufzeigen, dass echte Dinosaurier-Comics sind nicht nur etwas für Kinder sind, sondern ein geeignetes Kommunikationsmittel wissenschaftlicher Ideen für jede Altersstufe ist. Der Eintritt ist frei. Eine Onlineteilnahme ist möglich. Anmeldung unter k.schneeberg@pfalzmuseum.bv-pfalz.de.