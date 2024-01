Die „Anonyme Giddarischde“ haben sich am Freitagnachmittag in das Goldene Buch der Stadt Bad Dürkheim eingetragen.

Dreifache Premiere: Die „Anonyme Giddarischde“ sind die erste Band, die den Goldenen Winzer der Stadt Bad Dürkheim erhalten hat. Für die Musiker um Sänger Thomas „Edsel“ Merz (im Vordergrund) war es am Freitagnachmittag das erste Mal, dass sie sich in ein Goldenes Buch eintragen durften – „und auf diesen großen Ritterschlag sind wir sehr stolz“, wie Merz erklärte. Zuvor hatte er konkretisiert, was die Liebe der Band zur Kurstadt ausmachte, die die Musiker diese Woche gegenüber der RHEINPFALZ bekannt hatten. Es seien der Pragmatismus und die Geselligkeit der Bad Dürkheimer, die „uns wie ein Magnet angezogen haben“, erläuterte Merz im Ratssaal. Die „Anonyme Giddarischde“ sind seit langen Jahren Stammgäste auf dem Stadtfest und beim Literarischen Frühschoppen auf dem Wurstmarkt. „Wimbledon war das Wohnzimmer von Boris Becker, und Dergem ist das Wohnzimmer der Giddarischde“, erklärte Reinhold Jäger (rechts im Bild), Vorsitzender der Derkemer Grawler, die die Auszeichnung bei einer Gala am Freitagabend verliehen. Eine Premiere war es schließlich auch für die neue Bad Dürkheimer Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU), die erstmals die Amtskette trug. Sie würdigte die „Anonyme“ als „Pfalzkult“ und hob deren Sprachkenntnisse hervor: „So gut Pfälzisch wie Sie werde ich nie sprechen können.“