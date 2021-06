„For Eriksen“ – also für ihren Mitspieler Christian Eriksen spielen die Dänen dieses Europameisterschafts-Turnier. Gleich am zweiten Tag der EM war es in Kopenhagen zu einer dramatischen Szene gekommen.

Der 29-Jährige, der bei Inter Mailand kickt, war kurz vor der Halbzeitpause im Spiel gegen die Finnen zusammengebrochen. Er hatte einen Herzstillstand erlitten und musste auf dem Platz wiederbelebt werden. Inzwischen ist er aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Sport ist nach so einem Ereignis natürlich zweitrangig. Ein Blick auf die Statistik sei aber erlaubt: Es sieht derzeit nicht ganz so gut aus für die Dänen. Sie verloren das erste Spiel unter den traumatischen Eindrücken gegen Finnland. Auch gegen Belgien gelang ihnen kein Sieg. Das Spiel gegen Russland ist heute für den Gruppenletzten möglicherweise das letzte in diesem Turnier.