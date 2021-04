Am Mittwoch ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der neuen Corona-Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner, im Landkreis auf über 100 angestiegen. Sie liegt laut Landesuntersuchungsamt bei 105,5 (Stand Mittwoch, 14 Uhr). Liegt sie drei Tage über 100, tritt in Rheinland-Pfalz die Notbremse in Kraft. Sie betrifft insbesondere die Außengastronomie. Sport wäre dann nur im Freien und nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Hausstands zulässig. Dafür muss die Kreisverwaltung aber noch eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Inzidenz ist durch 40 weitere Neuinfektionen stark angestiegen. Derzeit gibt es laut Gesundheitsamt 272 aktive Infektionen im Kreis. Elf weitere Infektionen mit der britischen Virusvariante wurden nachgewiesen.