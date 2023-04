Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am 1. April tritt Charlotte Noreiks ihre Stelle als Bad Dürkheimer Bezirkskantorin an – und freut sich auf die Leitung gleich mehrerer Ensembles quer durch die Generationen. Für die 28-Jährige bedeutet der Wechsel in die Kurstadt fast so etwas wie eine Heimkehr, denn sie ist ganz in der Nähe aufgewachsen.

Nach dem Weggang von Johannes Fiedler, der im Oktober zur Württembergischen Landeskirche gewechselt ist, halfen engagierte junge Nebenamtskräfte dem musikalischen Leben an Schloss-