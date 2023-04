Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Philip Karst ist in Topform. Der Kapitän der SG TV Dürkheim/BI Speyer II hatte letztes Wochenende mit einem guten Job in der Defensive maßgeblichen Anteil am Sieg in Koblenz. Jetzt freut sich Dürkheims Vorzeige-Basketballer auf das Heimspiel am Samstag (16 Uhr, TVD-Halle Bad Dürkheim) in der 2. Regionalliga Südwest gegen ASC Mainz. Und auf seinen Bruder Florian, der für die Rheinhessen aufläuft.

Das erste Saisonspiel ging an das Team aus der Landeshauptstadt. In einer schwachen Partie genügten Florian Karst und seinen Mainzern damals 66 Punkte, um als Sieger das Feld