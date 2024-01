Ein Schwelbrand am verbauten Dämmmaterial hat das Feuer eines Rohbaus in der vergangenen Woche in Freinsheim verursacht. Das hat die Kriminalpolizei in Neustadt am Mittwoch auf Anfrage mitgeteilt. Die Polizei hatte einen Gutachter mit der Ermittlung der Brandursache beauftragt.

Ein Großaufgebot von rund 90 Feuerwehrkräften war mehrere Stunde damit beschäftigt, den Brand in der vierten Querstraße zu löschen. Nach dem Ausbruch am späten Donnerstagabend war die Feuerwehr noch bis zum Samstagnachmittag damit beschäftigt, Glutnester in den Holzfaser-Dämmplatten zu löschen.

Verletzt wurde niemand. Nach neusten Erkenntnissen der Polizei beläuft sich der finanzielle Schaden auf über 665.000 Euro.