Mit Sirenengeheul wurden die Feuerwehren im Umkreis von Freinsheim am Donnerstagabend alarmiert: Ein Feuer war in der vierten Querstraße ausgebrochen. In dem engen und verwinkelten Viertel von Freinsheim schossen die Flammen in den Himmel. Mehr als sechs Stunden dauerte der Großeinsatz.

Nur knapp eineinhalb Stunden Pause hatte die Freinsheimer Feuerwehr, dann musste sie wieder raus zu dem Rohbau in der vierten Querstraße. Glutnester führten dazu, dass gegen 7 Uhr am Freitagmorgen