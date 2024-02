Die Bad Dürkheimer Staatssekretärin Petra Dick-Walther ist Spitzenkandidatin der FDP für den Bezirkstag. Ein anderer prominenter Liberaler tritt dagegen nicht mehr an.

„Der Bezirkstag Pfalz ist ein Gremium mit großer Bedeutung und großer Verantwortung für die Menschen im Verbandsgebiet“, sagte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt, Vorsitzende des FDP-Bezirks Rheinhessen-Vorderpfalz, am Freitag bei der Delegiertenversammlung in Ludwigshafen. Dort wurde Dick-Walther mit 94 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt.

Sie ist Fraktionsvorsitzende der Liberalen im Dürkheimer Stadtrat und hatte vor wenigen Monaten ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Sie sei zuversichtlich, nach bald abgeschlossener medizinischer Therapie vollständig regeneriert zu sein, heißt es in einer Mitteilung der Liberalen. Auf Platz 28 steht mit Walter Schubert ein weiterer Bad Dürkheimer. Nicht mehr dabei ist dagegen Günter Eymael: Der bisherige FDP-Fraktionsvorsitzende im Bezirkstag, tritt im Juni nicht noch einmal an. Er hatte mehr als 20 Jahre die politischen Geschicke im Pfalz-Parlament mitbestimmt und war zehn Jahre dessen stellvertretender Vorsitzender. Als Seebacher Ortsvorsteher will er aber bleiben.