Das gibt’s nicht oft: dass bei einem Konzert das ganze Publikum vollkommen aus dem Häuschen ist wie beim Erweckungsgottesdienst einer Pfingstgemeinde. Am Sonntag beim jüngsten Paukenschlag des Vereins „Musik und Kultur“ (MuK) in Weisenheim am Sand erlebte man genau das – und noch dazu an einem Ort, der passender kaum hätte sein können, der evangelischen Kirche des Ortes nämlich.

Zwei Jahre hatte der MuK-Verein diesen „Best of Billy Joel und Elton John“-Abend mit Markus Zimmermann und seiner Band vorbereitet – und wegen Corona immer