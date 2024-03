Anja Bletzer will Bürgermeisterin von Friedelsheim werden. Die Erste Beigeordnete der Ortsgemeinde Friedelsheim ist nach Angaben der FWG einstimmig als Kandidatin für das Bürgermeisteramt nominiert worden. Sie will damit die Nachfolge von Amtsinhaber Peter Fleischer antreten. Der FWGler wird im Juni bei der Kommunalwahl nicht mehr als Bürgermeister antreten. Bletzer möchte in der „Tradition als eigenständige und ortsbezogene politische Vertretung“ weiterhin die Themen des Ortes mitgestalten. Neben der Fortführung laufender und anstehender Projekte, etwa die Sanierung des Burgweihers und Umsetzung des Neubaugebietes, liegen ihr nach eigener Aussage insbesondere Ideen und Impulse aus der Einwohnerschaft am Herzen.