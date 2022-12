Glühwein- und Bratwurstduft: An Weihnachten ist vielerorts die Weihnachtsmarktsaison mit den Feiertagen noch nicht vorbei. So geht man in Speyer, Alzey und Kaiserslautern in die Verlängerung. In Speyer lockt die Domkrippe sogar bis Februar.

Schlittschuhbahn am Altpörtel, traditionelle Krippenausstellung im Kaiserdom und dazwischen der Weihnachts- und Neujahrsmarkt mit 44 schön geschmückten Händlerbuden: Speyer lockt über die Feiertage hinaus mit winterlichen Attraktionen. Nur der Kunsthandwerkermarkt in Rathausinnenhof und Kulturhof Flachsgasse war auf die vier Adventswochenenden beschränkt. Neben Budenzauber mit Genuss vor der Kulisse von Europas größter romanischer Kirche geht auch die Kinderweihnacht in die Verlängerung: Am Mo 2.1., 17-19 Uhr, kann der Nachwuchs noch einmal bei einer Bastelstunde auf dem Geschirrplatz kreativ werden (Anmeldung: veranstaltungen@stadt-speyer.de), und an den Dienstagen 27.12. und 3.1., 17-19 Uhr, im Hof der Dreifaltigkeitskirche Geschichten lauschen.

Krippenlandschaft als Besuchermagnet

Besonderer Anziehungspunkt für Familien: die große Krippenlandschaft im Speyerer Dom. | Foto: Karl Hoffmann/Domkapitel Speyer/frei

Als Hauptanziehungspunkt gilt vielen aber die große Krippenlandschaft, die nach der Pandemie-Pause wieder im Dom zu sehen ist. Nach einem aufwendigen Aufbau der Krippenlandschaft füllt sie sich mit Leben und verändert sich mehrfach. Vollendet werde sie erst am 24. Dezember, wenn die Heilige Familie dort Einzug halte, teilt die Bischöfliche Pressestelle mit. „Das Verändern der Krippe mit dem Bewegen und Ergänzen von Figuren steht in der Tradition der Krippendarstellungen, die von Anfang an nicht statisch gedacht waren, sondern entsprechend der biblischen Erzählung immer wieder verändert wurden“, heißt es in der Pressemitteilung. So halten denn auch bald die Heiligen Drei Könige Einzug, die dem Jesuskind huldigen.

Die Grundausstattung der Speyerer Dom-Krippe mit der Heiligen Familie schnitzte in den 1920er-Jahren der Münchner Bildhauer Otto Zehentbauer, dessen Figuren durch große Ausdruckskraft und Liebe zum Detail glänzen. Hinzu kamen später einige Figuren des Bildhauers Filip Piccolruaz aus Tirol, der unter anderem die Reittiere der Weisen, ein Dromedar, einen Elefanten mit Treiber sowie ein Pferd mit Pferdeführer beisteuerte.

Weihnachts- und Neujahrsmarkt in Speyer – bis 8.1., Maximilianstraße, Mo-So 11-21 Uhr (Feiertage: 24.12. 10-13 Uhr, 25./26.12. geschlossen, 31.12. 11-15 Uhr, 1.1. 13-21 Uhr);

Krippe im Dom zu Speyer: 24.12. bis 2.2., Mo-Fr 9-17 Uhr, Sa 9-18 Uhr, So 12-17 Uhr (24.12. 9-14.30 Uhr, 25.12. 12.30-16 Uhr, 26.12. 12.30-17.30 Uhr) www.dom-zu-speyer.de

Weihnachtsmarkt in Alzey geht in die Verlängerung

Bildet die Kulisse der Budenstadt: Alzeys malerische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern. | Archivfoto: Stollhof

Bis Jahresende ist der Weihnachtsmarkt in Alzey geöffnet. Bummeln, Schauen, Genießen: Auf dem Alzeyer Weihnachtsmarkt ist das auch nach den Festtagen noch möglich. Der beliebte Treffpunkt in der Altstadt bleibt bis 30. Dezember geöffnet.

Rund 60 eng aneinander gekuschelte Buden und Hütten von Vereinen, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Gruppen und Privatpersonen aus dem ganzen Landkreis bilden auf Ross- und Fischmarkt und in den angrenzenden Gassen das anheimelnde Weihnachtsdorf. Feuerstelle, Kaminzimmer und Sitzhütten schaffen eine heimelige Atmosphäre.

Der Markt ist täglich ab 11 Uhr geöffnet und lädt damit Stadtbummler schon früh dazu ein, sich mit etwas Süßem zu belohnen. Und wer in seiner Mittagspause Weihnachtsflair tanken will, gönnt sich einen Flammkuchen oder eine Feuerwurst. Bis in den späten Abend sind die Aktiven für die Besucher da.

Weihnachtsmarkt Alzey: bis 30.12., Altstadt, tägl. 11-20 Uhr (25./26.12. geschlossen), weitere Infos unter: www.weihnachtsmarkt-alzey.de

Gemütlicher Abschluss in Kaiserslautern

Auch nach dem Fest wird gefeiert: Aus dem Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern wird dann ein Silvestermarkt. | Foto: Reiner Voß/view/frei

Der Weihnachtsmarkt in Kaiserslautern geht am Freitag, 23. Dezember zu Ende – doch es wird trotzdem weiter gefeiert: Vom 27. bis 30. Dezember schließt der Kaiserslauterer Silvestermarkt an die Weihnachtsfeierlichkeiten an.

Wie schon beim Weihnachtsmarkt können die Besucher auf dem Markt bummeln und so manche Leckereien genießen. Und auch auf dem Silvestermarkt wird es musikalisch – mit einem Begleitprogramm auf den Bühnen am Schillerplatz an der Stiftskirche.

So sorgt etwa am Dienstag, 27. Dezember, von 18 bis 21 Uhr Rick Cheyenne mit rock’n’rolligen Christmas-Songs für Stimmung, am Mittwoch, 28. Dezember, gibt es von 18 bis 21 Christmas Beatz mit Izzo Beatz und am Donnerstag, 29. Dezember, ist von 18 bis 21 Uhr erneut Rick Cheyenne am Start.

Weihnachtsmarkt Kaiserslautern, noch bis Fr 23.12.; Silvestermarkt Di-Fr 27.-30.12., 10 bis 22 Uhr, Infos unter www.kaiserslautern.de