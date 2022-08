Die Ankündigung ist so originell wie die Idee des Vereins Hartfüßler-Trail zum Bergehalden-Lauf im saarländischen Püttlingen: „Viki Peaks, das ist die läuferische Enthüllungsplattform“, heißt es da. Und das wird dann auch gleich näher erklärt:

Viki Peaks enthülle „gnadenlos alle läuferischen Fähigkeiten“. Und das steckt dahinter: Auf drei verschiedenen Strecken der Bergehalde Viktoria in Püttlingen wird am So 7.8., 10 Uhr, zum Sprint auf die Bergehalde Viktoria (Viki) eingeladen Die Strecke besteht aus drei Anstiegen (Peaks). Damit es spannend bleibt, wird im Einzelstart gestartet: Alle drei Sekunden wird ein Läufer oder eine Läuferin auf die Strecke geschickt. Dabei starten die langsameren Läuferinnen und Läufer zuerst. Die Strecke kann ein-, zwei- oder dreimal gelaufen werden. „Durch das besondere Format treffen sich alle Teilnehmenden immer wieder irgendwo und können sich gegenseitig motivieren“, erklärt Hartfüßler-Vorsitzender Hendrik Dörr. Startpunkt ist das Clubheim der Handballer am Fuße der Halde, wo es eine Partyzone für die Fans gibt. Die Läufer werden mit Musik und unter dem Applaus des Publikums von hier aus auf jeden neuen Anstieg geschickt. Die Anzahl der Startplätze ist auf 200 limitiert. Nachmeldung bis 9.30 Uhr vor Ort. Info: www.hartfuessler.de/viki-peaks