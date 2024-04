Kulinarische Sternstunde im Herrgottsacker: Die Pfälzer Veranstalter von „Green Deli Event“ wollen Genießern mit der ersten „Gourmet Avenue“ einen „unvergesslichen Abend voller Genuss und erstklassiger Unterhaltung“ bescheren.

Am 22. Juni verwandeln sie die Zypressen-Allee im Hof im Herrgottsacker in Deidesheim in eine Feinschmeckerroute mit einem exquisiten Vier-Gang-Menü vom Grill. Zu den erlesenen Speisen serviert der Forster Winzerverein die passenden Weine. Den Abend (ab 20 Uhr) gestaltet DJ Dad’s Daughter Emily mit ihren Beats. Höhepunkt der Veranstaltung: Einen Gang der Speisenfolge steuert Tristan Brandt bei, der ehedem jüngster Zwei-Sternekoch Deutschlands war. Brandt ist aktuell unter anderem Patron des Sternerestaurants „Tambourine Room“ in Miami, des Fine-Dining Restaurants „Epoca“ in Zürich und des Gourmetrestaurants „Riva“ in Pforzheim. Auch zeichnet er verantwortlich für die Menüfolge im Heidelberger „Wintervarieté“.

Laden zur »Gourmet Avenue« (v.li.) in den Deidesheimer Herrgottsacker: Franz, Padde und Andi. | Foto: Green Deli Event/frei

Hinter dem jungen Unternehmen „Green Deli Event“ stehen drei erklärte „Genussmenschen“: Patrick Ott, der sich selbst „weinverrückt“ nennt, Franz Giese, ein „Koch aus Leidenschaft“, sowie „Grillfreak“ Andreas Braun. Der Name „Green Deli Event“ stehe für ihre Philosophie, die auf Nachhaltigkeit, Regionalität, Saisonalität, Genuss und außergewöhnlichem Erlebnis basiere, betont Patrick „Padde“ Ott. „Wir möchten unseren Gästen nicht nur gesunde und nachhaltige Optionen bieten, sondern auch mit kreativen Rezepten und Geschmackskombinationen begeistern.“

„Gourmet Avenue“: Sa 22.6., 16-22 Uhr, Deidesheim, Hof im Herrgottsacker, ab 20 Uhr DJ-Musik, Infos und Karten (129 Euro pro Person inklusive Menü, Wein und Wasser): www.greendelievent.de

Grillrezepte mit Weinbegleitung von Patrick Ott

New York Cheesecake vom Grill

Zutaten für eine 24er Springform:

120 g Butterkekse, 100 g Butter, 500 g Quark (40 % Fettstufe), 500 g Mascarpone, 160 g Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 3 Eier (Raumtemperatur)

Zubereitung:

Zunächst den Kugelgrill für das indirekte Grillen bei 180 °C einstellen. Anschließend für den Kuchenboden die Butterkekse fein zerkleinern und mit der Butter vermengen. Eine 24er Springform mit Backpapier auslegen, die Butter-Keks-Mischung gleichmäßig darauf verteilen und für fünf bis acht Minuten im Grill backen. Die Form vom Grill nehmen, abkühlen lassen und für etwa 15 Minuten in den Kühlschrank stellen. Während der Boden auskühlt, die Füllung anrühren: Dazu Mascarpone, Quark und Eier mit Zucker und Vanillezucker in einer Küchenmaschine zu einer glatten Masse verrühren. Die Temperatur auf 160 °C reduzieren. Die Masse auf den Boden in der Springform geben, die Oberfläche glattstellen und den Kuchen 35 Minuten in den indirekten Bereich des Grills stellen. Zum Abkühlen im Kühlschrank in der Springform lassen.

Weinempfehlung von Patrick Ott – Margarethenhof Riesling Auslese: „Der Forster Musenhang ist eine renommierte Lage in der Pfalz, bekannt für ihre erstklassigen Rieslinge. Die Auslese ist eine edelsüße Variante, die durch eine späte Lese besonders reife und konzentrierte Trauben hervorbringt. Diese Auslese passt zu Desserts oder kräftigen Käsesorten. Ihre Süße und Säure bieten ein ausgewogenes Geschmackserlebnis.“

Gefüllte Ananas vom Grill

Zutaten für zwei Personen:

1 Ananas, 2 Hähnchenbrustfilets, gewürfelt, 1 Zwiebel, gehackt, 2 Knoblauchzehen, gehackt, 1 Stück Ingwer, gerieben, 1 Bund frischer Koriander, gehackt, 200 ml Kokosmilch, Salz und Pfeffer nach Geschmack, optional: Chiliflocken

Aus dem Grill: gefüllte Ananas. Auch Cheesecake wird darin gebacken. | | Foto: green deli

Zubereitung:

Den Deckel der Ananas abschneiden, die Ananas längs halbieren, das Fruchtfleisch vorsichtig mit einem Löffel herausnehmen und in kleine Stücke schneiden. Dabei den Rand der Ananas intakt lassen. Hähnchenbrust, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und Koriander vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen, nach Belieben etwas Chili hinzufügen und in die leeren Ananashälften füllen. Vorsichtig auf den Rost des Kugelgrills legen und bei mittlerer Hitze mit geschlossenem Deckel grillen (ca. 180 Grad), bis das Hähnchen durchgegart und die Ananas weich geworden ist (etwa 30-35 Minuten).

Weinempfehlung von Patrick Ott – Weingut Reichsrat von Buhl Riesling trocken: „Die lebendige Säure des Weins sorgt für eine perfekte Ausgewogenheit, belebt den Gaumen und betont die Aromen der gefüllten Ananas.“