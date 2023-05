Sie verbinden Sport mit Spaß und Teambuilding und werden immer beliebter. Auch in diesem Frühjahr locken die Firmenläufe tausende Teams aus Unternehmen auf die Kurzstrecke.

Den Reigen in der Region eröffnet am Donnerstag, 11. Mai, der Fünf-Kilometer-Lauf im saarpfälzischen Homburg . Start zur elften Auflage ist um 18 Uhr auf dem Christian Weber Platz. Dort steigt um 19 Uhr auch die After-Run-Party. 3600 Anmeldungen, darunter Läufer der Lebenshilfe, sind den Veranstaltern zufolge bereits eingegangen, Nachmeldungen seien vor Ort noch möglich (Mo 8.5., 14-18 Uhr und Do 11.5., 14-18 Uhr, Christian-Weber-Platz). Weitere Informationen: www.firmenlauf-homburg.de

Am Mittwoch, 17. Mai, 18.30 Uhr, steigt zum achten Mal der Firmenlauf Südpfalz auf dem Alten Messplatz in Landau . Wer die Fünf-Kilometer-Laufstrecke absolviert, leistet zugleich einen Beitrag für den guten Zweck: 1 Euro landet im Spendentopf für regionale Projekte. Für alle, die persönlich nicht teilnehmen können, gibt es ein virtuelles Laufangebot. Auch hier sind Nachmeldungen möglich. Informationen: www.firmenlauf-suedpfalz.de

Unter dem Motto „B2Run“ steht der Firmenlauf am Donnerstag, 25. Mai, in Kaiserslautern , der um 18 Uhr auf dem Stiftsplatz startet (Anmeldungen bis 4.5.). Informationen dazu und zu weiteren „B2Run“-Läufen, etwa in Dillingen, Karlsruhe und Frankfurt sowie auf dem Hockenheimring: www.b2run.de

Auch Saarbrücken ist Schauplatz eines Firmenlaufs (ebenfalls optional als virtual run und mit Spendenbeitrag für den guten Zweck). Am Freitag, 16. Juni, 18 Uhr, ist Start auf dem Tbilisser Platz vor dem Staatstheater. Nach dem Lauf wird bei Live-Musik gefeiert. Anmeldung bis 30.5. und Infos: www.firmenlauf-sb.de