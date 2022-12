„Meine Mutter ruft aus meiner Heimatstadt Freiburg an“ – so harmlos beginnen die unterhaltsam überspitzten Eltern-Kind-Gespräche, die Sebastian Lehmann bekannt gemacht haben. Jetzt dürfen seine Fans wieder live daran teilhaben.

Es gibt Comedians, die größere Schenkelklopfer produzieren. Dafür wirken Lehmanns Geschichten aber wie aus dem Leben gegriffen und bringen viele Zuhörer zum Schmunzeln. Mütter und Väter, für die man nie richtig erwachsen wird, gibt es schließlich wie Sand am Meer.

Kult-Kolumne auf SWR 3

Dafür, dass der Mann bei seinen Erzeugern im Ferngespräch keinen Stich macht, ruft der Wahl-Berliner, der auch erfolgreich auf Poetry Slams und auf der Lesebühne Lesedüne in Kreuzberg liest, offenbar überraschend oft bei seinen Eltern in der badischen Provinz an. Zumindest, wenn man die Anzahl der Geschichten sieht, die Lehmann im Rundfunk erzählt oder in Büchern veröffentlicht. Aber er braucht ja Stoff: Auf SWR 3 etwa wurde der Künstler mit seiner gesprochenen Kolumne mit der Zeit zu einer vertrauten Stimmen.

„

Elternzeit“ und Enkelliebe

Nach eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren schreibt Lehmann, der laut Wikipedia-Eintrag 40 Jahre alt ist, nun schon Kurzgeschichten „über Themen wie Langeweile, Apokalypse, Jugendkulturen, Kapitalismus und Elche“. Bewegung ins Themenspektrum brachte die Idee, ein erstes eigenes Kind zu erfinden („Elternzeit“). Seinen Enkel liebt das Ehepaar Lehmann über alles, aber über ihren eigenen Sohn als Vater – da gibt es natürlich außerordentlich viel zu sagen ...

Sebastian Lehmann: „Ich hab’s dir doch gleich gesagt, Sebastian“ – Sa 3.12., 20 Uhr, Worms, Lincoln-Theater, Karten: ticket-regional.de; Mi 7.12., 20 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Fr 9.12., 20 Uhr, Saarbrücken, Camera Zwo; Karten: www.camerazwo.de; Do 2.2., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus; Fr 17.2., 20 Uhr, Heidelberg, Karlstorbahnhof; Karten, wo nicht anders vermerkt: rheinpfalz.de/ticket, reservix.de