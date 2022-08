Klare Sternenhimmel, zarte Pflanzen, majestätische Tiere: Manche Fotografen schaffen aus ihren Motiven wahre Kunstwerke. Einige davon wurden auch dieses Jahr wieder beim internationalen Naturfotowettbewerb „Glanzlichter“ ausgezeichnet.

Die Siegerwerke werden noch bis 18. September in einer Ausstellung im Naturkundemuseum Karlsruhe präsentiert. Die Jury um Mara Fuhrmann – selbst Naturfotografin und Veranstalterin des Wettbewerbs – wählte dabei aus tausenden von Bildern, die aus aller Welt eingereicht wurden, in acht verschiedenen Kategorien und zwei Sonderpreisen die besten Naturfotos aus. Als „Glanzlichter-Naturfotograf 2022“ wurde dabei Ivan Pedretti aus Italien ausgezeichnet – für das Foto eines stimmungsvollen Strands auf den Lofoten in Norwegen.

Auch ausgezeichneter Jugendlicher

Den Fritz Pölking Award erhielt Gastone Pivatelli aus Italien für das Bild eines Eisvogels im Flug, und den Nachwuchspreis Junior Award erhielt der 16-jährige Luca Lorenz aus Berlin für das Bild eines Fasans.

Öffnungszeiten: Di-Do 9.30-17 Uhr, Sa und So 10-18 Uhr. Am Sa 6.8. schließt das Museum um 17.45 und öffnet für die Karlsruher Museumsnacht um 18 Uhr. Info: www.smnk.de