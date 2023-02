Klavierlegende Hélène Grimaud gibt sich mit Schumann und Mozart am Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen die Ehre – zusammen mit Camerata Salzburg und Dirigent und Violinsolist Giovanni Guzzo.

Hélène Grimaud ist eine Legende am und auch neben dem Klavier. Sie engagiert sich für die Natur, setzt sich ein für die Wiederansiedlung von Wölfen, verzichtet weitgehend auf Flüge. Die dahinter stehende Überzeugung schlägt sich mitunter auch in ihren Konzerten nieder. Mit der Camerata Salzburg und Giovanni Guzzo als Dirigent und Violinsolist ist sie jetzt im Feierabendhaus der BASF zu erleben.

Naturverbundenheit in einem höheren Sinn

Ihre enge Naturverbundenheit dokumentierte die vielseitig engagierte Künstlerin aus Aix-en-Provence 2017 an gleicher Stätte mit einem multimedialen Konzertprojekt, das Klavierstücke mit großformatigen Landschaftsaufnahmen verband. Wenn sie jetzt unter anderem mit dem Klavierkonzert von Robert Schumann nach Ludwigshafen zurückkehrt, greift Grimaud – als Synästhetikerin ruft bei ihr das Hören auch Farbwahrnehmungen hervor – das Thema in einem höheren, abstrakteren Sinne wieder auf. „Für mich steht das deutsche romantische Repertoire immer in Verbindung mit der Natur als die höchste Inspiration“, sagte die Pianistin im Gespräch mit BR Klassik.

Einführung vor dem Konzert

Neben Schumanns erwähntem Klavierkonzert a-Moll op. 54 werden an diesem Abend Werke von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein. An sein Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll KV 466 wird sich die Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 anschließen. Vor dem Konzert, um 19 Uhr, wird für Besucher, die mehr wissen wollen über die gespielte Musik, im Kammermusiksaal eine Einführung gegeben.

Karten: Telefon 0621 6099911, Fax: 06341 91775-50, E-Mail: basf@fishnjam.de. Das komplette Kulturprogramm mit allen Infos und Bestellmöglichkeit: www.basf.de/kultur