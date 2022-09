„Musik und Poesie – Über Worte hinaus“ ist das Eröffnungskonzert des Deidesheimer Musikherbstes überschrieben. Elke Voelker, künstlerische Leiterin der Reihe, hat für den Auftakt zwei Mitstreiter gewinnen können, die einen meditativen Auftakt versprechen.

Dafür steht zum einen der warme Silberklang der Harfe, den Nora von Marschall, Harfenisten am Nationaltheater Mannheim, mit Werken von Carl Philipp Emanuel Bach, Louis Spohr und Gabriel Fouré in die katholische Kirche St. Ulrich mitbringt als Kontrapunkt zum Orgelpart. Mit ihm wiederum wird Elke Voelker ihren Bogen schlagen von Johann Sebastian Bach über Louis Marchand bis zu Felix Mendelssohn. Dabei soll die Musik Raum und Stimmung schaffen für die Reflexionen von Pater Werner Holter SJ zu den Themen „Bruchstücke“, „Was ist Musik“ und „Regenbogen sammeln“. Holter ist in der Citypastoral Mannheim verantwortlich für das Projekt „Über Worte hinaus – Kunst und Religion begegnen sich“.

Der Musikherbst, von Elke Voelker 1996 ins Leben gerufen, kann mit der neuen Auflage sein 25. Jubiläum feiern. Zwei weitere Konzerte folgen am 8. und 15. Oktober, wobei die Reihe mit ihrem zweiten Konzert erstmals zu Gast ist im Weingut Bassermann-Jordan.

25. Deidesheimer Musikherbst, Eröffnungskonzert: Sa 24.9., 18 Uhr, Kath. Kirche St. Ulrich, zwei weitere Konzerte bis 15.10., Karten: 06326 96770 und Abendkasse, Info unter: www.deidesheimer-musikherbst.de