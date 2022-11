Ein Filmklassiker, versetzt mit einem modernen Kniff: Der Grünstadter Kulturverein lädt für So, 6.11., zum Stummfilmkonzert ins Kino. Zu sehen gibt es den Gruselklassiker „Nosferatu – eine Symphonie des Grauens“ von 1922.

„Nosferatu“ ist einer der ersten Horrorfilme überhaupt und war stilgebend für viele seiner Nachfolger. Das Werk wird in dieser Vorführung mit zeitgenössischer Musik unterlegt: Das Jazzensemble „Küspert und Kollegen“ begleitet das Geschehen auf der Leinwand mit Kompositionen des Gitarristen Werner Küspert. Konzertbeginn ist am So, 6.11., um 18 Uhr in der Filmwelt, Von-Ketteler-Ring 14, in Grünstadt. Karten an der Kinokasse, Vorverkauf: rheinpfalz.de/ticket