Bei Nacht sind alle Katzen grau und Menschen nicht gern alleine: Stichworte für das neue Programm, mit dem Multitalent Götz Alsmann demnächst Bühnen in Bensheim, Neustadt, Karlsruhe und Pirmasens aufsucht, um also mit der Nacht den Abend zu füllen.

Götz Alsmann passt nur in Schubladen, die er auch selbst gezimmert hat. Das deutet schon das Spektrum der Preise an, mit denen man ihn gewürdigt hat. Dazu zählen der Adolf-Grimme-Preis ebenso wie der „Echo“ in der Kategorie Jazz, der Münchhausen-Preis der Stadt Bodenwerder sowie die Auszeichnung als Brillenträger des Jahres 2000 oder Krawattenmann des Jahres 2004 - oder der Bechtheimer Weinpilger 2017. Hier sind auch Kategorisierungen einzurechnen wie die, „König des deutschen Jazzschlagers“ zu sein, ein Betätigungsfeld, in dem freilich mit eher geringer Künstlerdichte zu rechnen sein dürfte.

Das aktuelle Programm macht nun die Nacht zum Mittelpunkt des Abends oder den Abend zum Höhepunkt des Tages – je nach Betrachtungsart. Dazu greift Alsmann auf Kostbarkeiten der Schlagergeschichte zurück, auf melancholische wie humorvolle Glanzstücke der Jahre von 1910 bis 1965 – und das tut er auf seine ganz eigene Art. Die Götz-Alsmann-Band, die mit ihrem Chef auf ihren Tourneen die Welt gleich mehrfach umrundet hat, steht auch jetzt wieder für musikalische Top-Qualität und unermüdlichen Einsatz.

Götz Alsmann, promovierter Musikwissenschaftler und Honorarprofessor der Uni seiner Heimatstadt Münster, steht bereits seit Anfang der 70er-Jahre auf der Bühne. Solange pflegt er auch sein besonderes Markenzeichen, die steil hochfrisierte Haartolle, zu der er sich von der Band Roxy Music inspirieren ließ. I

Info

Fr 26.4. Bensheim, Parktheater, (Tickets: eventim.de); Sa 27.4. Neustadt, Saalbau; So 16.6. Karlsruhe, Tollhaus; Sa 19.10. Pirmasens, Festhalle (alle 20 Uhr)