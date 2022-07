In diesem Sommer läuft das Wormser Musikfestival „Jazz & Joy“ wieder zu alter Form auf: Auf vier Open-Air-Bühnen werden über 30 Bands erwartet. Endlich kann dann wieder rund um den Dom gefeiert, mitgesungen und getanzt werden.

Große Namen wie die 80er-Jahre-Ikone Bonnie Tyler, der amerikanische Sänger und Saxophonist Curtis Stigers, Jupiter Jones und Silbermond machen das Festival zum Garanten für großartige Musik und einen Höhepunkt im Terminkalender musikbegeisterter Festivalfreunde. Mit Julia Hülsmann wird auch eine der führenden Jazzpianistinnen Europas auftreten.

Bonnie Tyler feiert 70. Geburtstag

Bonnie Tyler feiert in der Nibelungenstadt mit der Konzertreihe „Celebrating 70 Years“ ihren 70. Geburtstag und ihr aktuelles Album „The Best Is Yet to Come“. Ihre Welthits wie „Total Eclipse of the Heart“ oder „Holding out for a Hero“ wird sie am So 21.8. auf dem Marktplatz aber sicher auch zum Besten geben.

Curtis Stigers als Top-Act

Curtis Stigers tourte mit Popgrößen wie Elton John oder Prince. Seine Popballaden wie „I Wonder Why“ und „Your’e All that Matters to Me“ sind aus den Neunzigern nicht wegzudenken. Country und Jazz gehören mittlerweile aber auch zu seinem Repertoire, und so präsentiert er auf seinem neuen Album jazzig-bluesige Versionen seiner größten Songs – zu hören am Fr 19.8. auf dem Weckerlingplatz. Ebenfalls am Freitag gastiert die Pop-Rock-Band Silbermond aus der Partnerstadt Bautzen erstmals in Worms.

Julia Hülsmann Trio begeistert Jazz-Fans

Ein Leckerbissen für Jazz-Fans: Das Julia Hülsmann Trio mit Marc Muellbauer am Doublebass und Heinrich Köbberling an den Drums am Fr 19.8. auf dem Schlossplatz. Julia Hülsmann prägt seit Jahren den zeitgenössischen Jazz und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Jazz-Preis.

Deutsche Texte, viel Gefühl: Jupiter Jones. | Foto: Meyer/Moos/frei

Spätestens seit ihrer Rock-Ballade „Still“ (2012 mit dem Echo ausgezeichnet) sind Jupiter Jones einem breiten Publikum bekannt. Sie treten am Sa 20.8. auf der Bühne am Marktplatz auf. Das wird Handylampen und Feuerzeuge leuchten lassen.

Sorgt mit Hip-Hop, Rock und Funk für Bewegung in den Beinen: das Hypnotic Brass Ensemble aus Chicago. | Foto: Saddhi Khali/frei

Und am So 21.8. sorgen sieben Brüder aus dem Süden Chicagos – das Blechblas-Ensemble Hypnotic Brass – mit Hip-Hop, Jazz und Funk am Weckerlingplatz für ausgelassene Partystimmung. Für den Genuss zwischen den Konzerten im Festgeschehen sorgen die Gastronomie- und Winzerstände an der Dom-Südseite.

„Jazz & Joy“-Festival Worms – Fr-So 19.-21.8. mit über 30 Bands auf vier Open-Air-Bühnen; Info und Programm: jazzandjoy.de; Ticket-Hotline: 01805 337171