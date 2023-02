Die Weinbergsnächte in Bad Dürkheim ziehen mit einzigartigem Ambiente magisch an, allerdings ist das Platzkontingent begrenzt. Trost für alle, die kein Ticket ergattern konnten: Die Innenstadt lockt jetzt mit einem besonderen Shopping-Erlebnis.

Die schlechte Nachricht vorab: Die Weinbergnächte am 3. und 4. März sind – wie üblich – längst ausverkauft. Die gute Nachricht hinterher: Der Termin für 2024 steht mit dem 1. und 2. März bereits fest, Tickets sind schon ab Mitte März erhältlich. Und dann gibt es ja noch weitere Attraktionen.

„(W)Einkaufsnacht“ mit Weinpräsentation

Am Sa 25.2. bittet die „(W)Einkaufsnacht“ in die Gassen und Straßen rund um Römer- und Stadtplatz. Die Innenstadt ist dann mit bis zu zehn Meter hohen Lichtkegeln, Leuchtschnecken sowie Fantasiefiguren in wechselnden Farben in ein besonderes Licht getaucht, während die meisten Einzelhändler der Innenstadt die Gelegenheit bieten, bis 22 Uhr einzukaufen. Aber nicht nur das Shoppen steht im Vordergrund. Denn in vielen Geschäften wird es am Abend auch Ausschankstellen von Bad Dürkheimer Winzern geben. Außerdem wartet ein abwechslungsreiches Programm mit spannender Unterhaltung auf Groß und Klein – unter anderem Kindertheater sowie Feuer- und Lichtshows auf dem Stadtplatz und spektakuläre Stelzenläufer.

Auch die Frühjahrspräsentation des Forums Pfalz findet wieder statt. Am Sa 25.2. (ab 14 Uhr) und am So 26.2. (ab 13 Uhr) – bis jeweils 18 Uhr – kann man im Kurhaus die besten Weine des Forums verkosten.

„(W)Einkaufsnacht“: Sa 25.2., 18-22 Uhr, Bad Dürkheimer Innenstadt; Frühjahrspräsentation Forum Pfalz: 25./26.2., Kurhaus Bad Dürkheim, Karten: www.forumpfalz.de