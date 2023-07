Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So ein Abendessen kann glücklich machen. Zum Beispiel, wenn es wie in Möllers Restaurant an einem herrlichen Sommerabend im grünumrankten Biergarten von einem super Team serviert wird und einfach alles perfekt passt.

Kein Wunder, dass rundherum nur frohe, zufriedene Gesichter zu sehen sind. Die Atmosphäre in dem angenehm schattigen Refugium hinterm Haus, wo Verkehr und Trubel der Schifferstadter Innenstadt außen