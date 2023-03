Es ist die größte Weinmesse in der Pfalz, und sie verspricht auch im Jahr 2023 herausragende Weine von Top-Betrieben – die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ findet am 15. und 16. April in Speyer statt. Und dort wird jede Menge geboten.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, über 130 Weingüter kennenzulernen und fast 800 Weine zu verkosten. In den fünf Locations Historischer Ratssaal, Kulturhof Flachsgasse, Alter Stadtsaal, Galerie Kulturraum und Heiliggeistkirche präsentieren sich die Weingüter und Genossenschaften. Und zeigen nicht nur den neuen Jahrgang 2022, der gerade erst in Flaschen abgefüllt wurde, sondern auch tolle Frühlings-Begleiter oder passende Weine zum Pfälzer Spargel.

Vom neuen Veranstaltungskonzept profitieren

Nach zwei coronabedingten Absagen und dem innovativen Online-Event „Wein@Dom 2021“ laden die Veranstalter Pfalzwein e.V. sowie die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wieder ein in die Domstadt. Zum Neustart passend gibt es auch ein überarbeitetes Veranstaltungskonzept, bei dem Besucher profitieren werden. Dafür sorgen unter anderem die Pfälzischen Weinhoheiten, die Winewalks über die Messe anbieten. Charmant und eloquent begleitet haben Besucher so die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Pfälzischen Weinkönigin Lea Baßler unterschiedliche Pfälzer Lagenrieslinge zu verkosten.

Workshop „Wein und Spargel“

Und wer am Samstagabend noch nicht genug vom Pfälzer Wein bekommen hat, der kann sich für den Workshop „Pfälzer Wein und Spargel“ – moderiert von Matthias F. Mangold (Chefredakteur Vinum Weinguide) – anmelden. In einer kurzweiligen Verkostung erfahren Interessierte nicht nur viel Wissenswertes über das Pfälzer Gemüse, sondern auch alles zu den passenden Weinen. Matthias Mangold präsentiert typische, aber auch überraschende Spargelgerichte und zeigt, welche Weine dazu funktionieren oder eben auch nicht. Danach ist man auf alle Fälle schlauer, wohl gesättigt und kann ab dann Spargel und Wein spielend leicht miteinander kombinieren.

Royaler Sekt-Brunch am Sonntag

Noch bevor die Tore der Pfälzer Frühlingsweinmesse am Sonntag wieder öffnen, gibt es ein weiteres Angebot im Rahmenprogramm. Dabei kann man gemeinsam mit den Pfälzischen Weinhoheiten einen royalen Sekt-Brunch genießen, mit den Weinbotschafterinnen der Pfalz plaudern, tolle Schaumweine und ihre Kombinationsmöglichkeiten zu unterschiedlichsten Gerichten kennenlernen und gestärkt in den „Wein am Dom“-Sonntag starten. Der Workshop „Pfälzer Wein und Spargel“ sowie der royale Sektbrunch mit den Weinhoheiten sind kostenpflichtig.

Wettbewerb als Premiere im Programm

Pfalzwein e.V. und die Landwirtschaftskammer organisieren zudem erstmals im Rahmen von „Wein am Dom“ den Wettbewerb „Die besten Weine, Sekte und Seccos“. Alle ausstellenden Betriebe haben die Möglichkeit, ihre Weine in zehn Kategorien ins Rennen zu schicken, um zum Beispiel die Auszeichnung „Bester Riesling bis oder ab 10 Euro“ zu erhalten. Eine Fachjury verkostet die angestellten Weine, Sekte und Seccos blind. Im Anschluss werden in einer Pressekonferenz am Tag vor der Frühlingsweinmesse die besten Produkte der Öffentlichkeit präsentiert. Messe-Besucher bekommen dadurch ein spannendes Portfolio an Weinen, die sie verkosten können.

Spannendes Rahmenprogramm

Einmal mehr verspricht die Frühlingsmesse ihren Gästen ein spannendes Rahmenprogramm. Wo sonst gibt es schon die Möglichkeit, fast 800 Top-Weine in attraktiven Locations zu verkosten? Noch dazu erhalten Besucher einen Katalog mit allen teilnehmenden Betrieben und Wein-Infos zu allen Probeflaschen.

Ein Wochenende vollgepackt mit gutem Wein und guter Laune, dabei den Dom immer im Blick – die Frühlingsweinmesse „Wein am Dom“ sollte man nicht verpassen!

Tickets und Infos (auch zum Workshop und zum royalen Brunch) sind unter www.wein-am-dom.de abrufbar – Tickets gibt es auch direkt über den passenden QR-Code unten. Das Tagesticket für Samstag kostet 35 Euro, das Tagesticket für Sonntag 30 Euro. Sparen können Wein-Liebhaber beim Kauf eines 2-Tages-Tickets für einen Preis von 50 Euro.