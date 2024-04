Mit frischen Arrangements, frech, witzig gibt die Band aus Erlangen den unwiderstehlichen Sounds, Beats und Rhythmen des Irish Folk neue Power, und das seit über 30 Jahren. Ein Abstecher der „The Green Machine“-Tour führt Fiddler’s Green nach Kaiserslautern.

Am Samstag, 4. Mai, geht in der Kammgarn die Post ab. An diesem Abend gibt Fiddler’s Green Gas mit dem Speedfolk, der zum Markenzeichen der Band geworden ist.

„Auld lang syne“ als druckvolle Hardrock-Nummer, ein wuchtiges „What Shall We Do with a Drunken Sailor“ mit Anklängen an Ska und Reggae und wahrhaft süffigem und augenzwinkerndem High-Energy-Sound, auch mal ein romantisches „Lady in Black“ im gestreckten Galopp – Fiddler’s Green ist vor allem eines: Gute-Laune-Musik mit Herz, Spielfreude und vor allem großer Virtuosität.

Auftakt in der WG-Küche

Was 1990 in einer WG-Küche mit Geige, Akkordeon, Drums und Gitarren begann, elektrisiert heute vom Lowlands und Pinkpop Festival in Holland über Wacken bis hin zum Montreux Jazzfestival die Musikfans, auch in Japan stehen die Ohren offen für den Sound aus Erlangen, der sich mittlerweile in 25 Alben und vier DVDs niedergeschlagen hat. „Der Irish Speedfolk der Fiddlers spricht nun einmal eine internationale Sprache – überall wird die bei Konzerten freigesetzte Energie aufgesaugt, zurückgeworfen und weitergetragen“, ist in der Konzertvorschau zu lesen. Der Titel der Tour „The Green Machine“ verweist auf das jüngste Studioalbum, das unter gleichem Namen Ende letzten Jahres erschienen ist.

Supported wird Fiddler’s Green von der Irish-Punkrock-Band The Feelgood McLouds aus dem Saarland.

»Fiddler’s Green: The Green Machine« – Sa 4.5., 20 Uhr, Kaiserslautern,, Kammgarn, Kasino; Tickets: reservix.de