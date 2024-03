„Las Vegas Feeling“ in Landau verspricht Henry Bartsch für eine Boxveranstaltung der besonderen Art, die der Inhaber der dortigen „Elite Boxing Kampfsport- und Fitnessschule“ seit Jahren organisiert. Die Fäuste fliegen im Jugendstil-Ambiente.

Die ehrwürdige Jugendstil-Festhalle, die gute Stube der Stadt, wird zum Schauplatz von mehr als einem Dutzend Faustkampf-Duellen unter dem Motto „Feuer und Flamme für den regionalen Boxsport“. Mit der Boxnacht hat Bartsch eine Plattform für Profis aus der Pfalz und deren Umgebung geschaffen. Sie können sich hier mit internationalen Gegnern auf Augenhöhe messen und bestenfalls wichtige Ranglistenpunkte sammeln. Außerdem haben junge Talente die Chance, sich einem größeren Publikum zu präsentieren.

„Boxen ist salonfähig geworden“

„Vorher ging die Boxnacht im Universum-Kino über die Bühne“, erklärt Bartsch. Aus Platzgründen sei man in die größere Festhalle umgezogen, wo das Profiboxen im April zum dritten Mal stattfindet. „Boxen ist salonfähig geworden“, stellt er fest. Der Boxnacht im Jugendstil-Ambiente wohne ein ganz eigener Reiz inne, der das Publikum und die Akteure im Ring gleichermaßen begeistere.

Noch stehen nicht alle Kämpfe fest, das Teilnehmerfeld ist noch im Fluss. Sicher ist laut Bartsch aber bereits, dass Antonio Hoffmann aus Worms mit 25 Siegen und 18 K.O.s einer der ganz erfahrenen Boxer des Abends sein wird, der mit seinen 29 Jahren nochmal die Weltspitze angreifen möchte.

Kevin Kiy aus Kaiserslautern im Ring

Auch der Kaiserslauterer Profi Kevin Kiy ist mit von der Partie. Trainiert wird er von Szenestar Michael Seitz, dessen Coach wiederum mit Frank Kiy eine weitere Pfälzer Größe ist. Zudem wird Lukas Petzold aus Ludwigshafen erwartet, der auf dem Weg ist, sich in der deutschen Profiszene zu etablieren. Nicht zuletzt zählt der Südpfälzer David Kuehnel zu den Hauptprotagonisten. Als Lokalmatador steht mit Artur Shevchuk ein Trainer von „Elite Boxing“ im Ring.

Spannend: Onurcan Kabayel vom Mach1 Kampfsportstudio in Karlsruhe will sein Profidebüt geben und buchstäblich zeigen, wie er sich in dieser Riege zu schlagen weiß. Zudem werden Profi-Boxer aus Frankreich, Ungarn, Österreich und Serbien erwartet.

Landauer Talente im Vorprogramm

Im Vorprogramm bestreiten unter anderem die 15-jährige Kawthar Kausa sowie Abdul, „Rohdiamant“ und Trainer der Sechs- bis Zehnjährigen, aus Bartschs Boxstall Rahmenkämpfe.

„Feuer und Flamme für den regionalen Boxsport“ – Profiboxen: Sa 20.4., 18 Uhr, Landau, Jugendstil-Festhalle, Karten/Infos: box-nacht-landau.de; VIP-Tickets: 0170 3039430