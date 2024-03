Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im allgemeinen Kunstbetriebsgetöse war er einer der Leisen: der am 24. März 1924 in Roßbach im Lautertal geborene Erich Koch. Dabei gehört er zu den ganz Großen der deutschen Bildhauerei. Zum 100. Geburtstag und zehn Jahre nach seinem Tod in der Wahlheimat München ist mal wieder Zeit, daran zu erinnern.

Spät, als 30-Jähriger erst, hat Erich Koch sich aufgemacht, den Weg zum Erfolg zu gehen. Der führte noch in den 1950ern für Pfälzer zuerst nach München,