Er ist der Godfather of Punk – und der letzte Überlebende der Ur-Stooges: Iggy Pop. Am Sonntag brachte er die Alte Oper in Frankfurt zum Beben – und bewies dabei erneut, dass er unkaputtbar ist.

Immer dann, wenn man im Begriff ist, ein Konzerthaus zum ersten Mal aufzusuchen, stellt sich unweigerlich die Kleiderfrage. Vor allem dann, wenn es einen Widerspruch gibt und das auf der Bühne Gebotene