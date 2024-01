Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schwule Liebe in Zeiten des Kriegs, Entmenschlichung und Grausamkeit auf der Bühne, Betroffenheit und Bedrückung in den Rängen: So fiel der Schlussapplaus am Samstag weniger enthusiastisch aus, als es die Uraufführung des Schauspiels „Untröstliche Schatten“ am Pfalztheater Kaiserslautern verdient hätte. In seiner Eindringlichkeit wirkt der Abend lange nach.

Erklärtermaßen strebt das neu installierte Dreier-Direktorium des Lauterer Bühnenhauses ein politisches Theater samt gesellschaftlichem Diskurs an. Das reklamierten