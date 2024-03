Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bayreuth am Rhein: Die Straßburger Neuinszenierung von Richard Wagners „Lohengrin“ mit dem fulminanten Debüt des Ausnahmetenors Michael Spyres in der Titelpartie macht für kurze Zeit dem Grünen Hügel in Franken Konkurrenz. Auch weil sie bei aller Politik die Romantik nicht vernachlässigt – und das (fast) ganz ohne Schwan.

Es wird sehr viel „Heil“ gerufen in dieser Oper, an deren Ende dem vereinigten deutschen Volke ein „Führer“ präsentiert wird. Bewaffnete „Mannen“,