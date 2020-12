Das Land Rheinland-Pfalz verlängert sein Kulturförderprogramm „Im Fokus“, das einen finanziellen Ausgleich für Folgen der Coronakrise bieten soll. Neu aufgelegt wird zudem eine Förderlinie „Lichtblicke“, ausgestattet mit 750.000 Euro, mit der 30 Veranstaltungen finanziert werden sollen.

Kultur darf derzeit im Teil-Lockdown weiter nicht stattfinden, daher sei es „notwendig geworden, das Programm 2021 fortzusetzen“, sagte gestern der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf bei einer Pressekonferenz über „Im Fokus“. Mit 15,5 Millionen Euro hat das Land Rheinland-Pfalz dieses seit Mai laufende Kulturförderprogramm ausgestattet. Bisher sind davon 6,2 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte das Kulturministerium gestern mit: Damit ist also noch genug Geld da, um weitere Hilfen anzubieten.

Von den bisherigen sechs Förderpunkten werden indes nicht alle fortgeführt. Der mit 500.000 Euro ausgestattete „Fokus“-Fördertopf für Programmkinos sei komplett geleert. Diese Förderung laufe nun aus, sagte Konrad Wolf. Allerdings soll es 2021 eine neue Förderrichtlinie für Programmkinos geben, unabhängig von „Im Fokus“, hieß es weiter. Diese werde rund 160.000 Euro umfassen, müsse aber noch im Haushalt des Landes endgültig verankert werden.

Dritte Runde für Stipendien

Ebenfalls auslaufen wird der mit einer Million Euro ausgestattete Förderpunkt 4, der Investitionen in Technik, vor allem in Digitales umfasste, damit Kulturinstitutionen und auch einzelne Künstler ihre Arbeit zukunftsfähig machen können. 148 Anträge seien bewilligt worden, so das Kulturministerium, der Topf sei ebenfalls ausgeschöpft.

Weiter geführt wird dagegen der erste Förderpunkt: Arbeitsstipendien für Künstler aller Sparten, ausgestattet mit je 2000 Euro. Noch bis 15. Dezember läuft hier aktuell die bereist zweite Antragsrunde des Programms. Möglich sind Neuanträge, aber auch zuvor schon geförderte Künstler können sich für ein zweites Stipendium bewerben. Juriert wird dabei nicht. Ab 15. Januar und bis 30. April 2021 nun können Künstler in einer dritten Runde Stipendien beantragen.

Noch fast die Hälfte des Geldes ist da

Bisher sind laut Kulturministerium 1949 Stipendien bewilligt worden, was 3,898 Millionen Euro entspricht. Davon kamen 843 Anträge aus der Musik, 547 aus der Bildenden Kunst, 326 aus der Darstellenden Kunst (also Tanz oder Schauspiel), 70 aus der Literatur. 160 weitere ließen sich nicht diesen Kategorien zuordnen. Abgelehnt worden seien nur 33 Anträge – aus formalen Gründen. So hätten sich bisweilen etwa Künstler gemeldet, die nicht aus Rheinland-Pfalz stammen. Das Stipendienprogramm ist mit 7,5 Millionen Euro ausgestattet. Fast die Hälfte des Geldes steht also noch zur Verfügung.

Fortgeführt werden soll auch der zweite Förderpunkt „Neustart“. Mit diesem Programm werden bereits vom Land geförderte Kulturbetriebe, etwa soziokulturelle Zentren, dabei unterstützt, ihre Tätigkeit wieder aufzunehmen. Verlängert wird auch der dritte Förderpunkt von „Im Fokus“, der sich an Vereine richtet und zugleich Teil des Landesprogramms „Schutzschirm Vereine in Not“ ist.

„Lichtblicke“ für Veranstalter

Neu hinzu kommt die Förderlinie „Lichtblick“, die mit 750.000 Euro ausgestattet ist. Mit ihr sollen 30 Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz gefördert werden. „Lichtblicke“ ist an die Veranstaltungsbranche gerichtet, erläuterte Kulturminister Konrad Wolf. Es gehe darum, Auftrittsmöglichkeiten für Künstler zu schaffen, vor allem aber darum, Aufträge für alle Beteiligten der Veranstaltungsbranche zu generieren. Dabei sollen Formate entwickelt werden, die auch hybrid oder digital stattfinden könnten, falls das Infektionsgeschehen dies notwendig machen sollte. Die Zahl 30 wiederum bezieht sich auf ein Jubiläum: 2021 wird der Kultursommer Rheinland-Pfalz 30 Jahre alt. Eine große Feier kann es dazu nicht geben, daher wird das Geld stattdessen in „Lichtblicke“ investiert.