Endlich wieder Oper im Originalformat: Am Sonntagabend hatte Benjamin Brittens humoristisches Kammerspiel „Albert Herring“ am Nationaltheater Premiere. Ungekürzt, in Originalbesetzung, in einer grell-bunten Inszenierung von Cordula Däuper, der die Pandemie keinerlei Fesseln angelegt hat. Nur die Maske, die man während der gut zweieinhalb Stunden langen pausenlosen Aufführung zu tragen hatte, erinnerte an Corona.

Die Vorlage von Benjamin Brittens Oper „Albert Herring“ stammt aus der Feder von Guy de Maupassant. Sie spielt in Frankreich, und sie geht nicht gut aus. Das hat Brittens Librettist