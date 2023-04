Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Musikjournalist lebt er eine Qualität vor, die es in der deutschen Radiolandschaft ansonsten kaum noch gibt: Seit über 50 Jahren informiert und unterhält der Moderator und Sprecher Werner Reinke seine Hörer. Am 19. Juni wird er 75 – und ein Ende ist nicht in Sicht. Zugegeben, der Hessische Rundfunk als sein Heimatsender mag für Pfälzer nicht zwangsläufig die erste Wahl sein. Einen sehr wichtigen Bezug zur Pfalz gibt es trotzdem.

Begegnungen mit Idolen sind oft nicht frei von Risiken. Die Fallhöhe ist groß: Was, wenn die geschätzte, bewunderte, vielleicht sogar verehrte Person, die einen im