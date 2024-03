Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zahnschmuck statt Seestücke, Jay-Z ist der neue Leonardo da Vinci: Die Frankfurter Schirn zeigt Hip-Hop als rebellische Weltanschauung, die die zeitgenössiche Kunst prägt und als bessere Pop-Art durchgeht. Auch zu recht?

Der Einstieg, schon mal cool, nicht schlecht. Und die Kuratorin Andréa Purnell bei der Pressekonferenz so: „I say hip, you say hop.“ Hände hoch! Schönes Bild dann in der Schirn.