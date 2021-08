Max Gruber, der sich als Musiker Drangsal nennt, ist ein Meister der Symbolik. Und er steht zu seiner Herkunft aus der Südpfalz. Ein „Z“ zierte sein zweites Album, es steht nicht für Zorro, sondern für „Zores“. Eins seiner Lieblingsworte, das er im Pfälzischen verortet. Sein Debüt hieß „Harieschaim“ – wie sein Heimatort Herxheim angeblich einst. Und nun wird der Fußballfan zum roten Teufel: für das Cover seines dritten Albums „Exit Strategy“, das im August erscheint.

Die Vorabsingle „Urlaub von mir“ läuft bereits auf allen Kanälen. Stundenlang in der Maske gesessen habe er für die Verwandlung in das irgendwie glitschig aussehende Teufelchen, das doch etwas gruseliger wirkt als das FCK-Maskottchen. Aber es droht dem Verein ja auch Grauen: der Abstieg.

Sei, wer du willst!

Um Fußball aber geht es nicht im neuen Song, der eher fröhlich und sonnig klingt. Fast nach Schlager. Aber Berührungsängste kennt Max Gruber ja auch nicht. Der 27-Jährige schätzt schwärzesten Metal ebenso wie Hits der 80er-Teenieband Münchner Freiheit. Und lebt seinen meist sehr jungen Hörern damit vor, über den Tellerrand zu schauen. Und nicht alles zu ernst zu nehmen. Wobei einige Fans ihm doch in allem folgen. So manche(r) Jugendliche(r) hat sich schon das Drangsal-„Z“ tätowieren lassen. Ob nun bald Teufel dazukommen? Ungeahnt des Fußballzusammenhangs? Vielleicht sogar in Mannheim?

In „Urlaub von mir“ geht es jedenfalls um Freundliches, darum, das Gegenteil eines Wolfes im Schafspelz zu sein: „Zweifel zerreißen, Härten erweichen, ich will Ungeheuer streicheln, die Dunkelheit bleichen. Ich wünsch mir Brüche im Gefüge“, säuselt Gruber, während im Video sein vom Leib losgelöster Kopf durch eine Fantasielandschaft schwebt – die Metapher „Mein Kopf hängt in den Wolken“ aus dem Songrefrain wörtlich genommen, als eine Art menschliches Kettenkarussell.

Drangsal inszeniert sich gern verstörend, seine Botschaften aber treffen genau ins Herz junger Seelen: „Es scheint, als würde ich mich niemals an mich selber gewöhnen“, heißt es im Song, wobei die gut gelaunte Musik im Stil von NDW-Pop gleichzeitig zu versichern scheint: Das ist okay. Sei einfach, wie und wer du willst. Auch mal ein doch ganz liebes Teufelchen.