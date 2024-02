Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf seiner Flucht steigt der Attentäter vom Straßburger Weihnachtsmarkt am Abend des 11. Dezember 2018 in das Taxi von Mostafa Salhane. Eine Viertelstunde dauert die Fahrt, bis es Salhane gelingt, sich zu befreien. Bis heute kann er mit diesem Trauma nicht abschließen. Ende Februar beginnt in Paris der Prozess gegen die Helfer und Mittelsmänner.

Er wirkt so stolz und unerschrocken. Unangreifbar. Als könne ihn nichts, rein gar nichts aus der Bahn werfen. Wer Mostafa Salhane in diesen Tagen auf einem Foto festhalten will, dem präsentiert