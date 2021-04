En Schnelltescht, en kalte Bobbes. Un dann? E Kolumne zum Corona-Friehjohr 2021. Un zum Kabbuttschino.

Am Freidaach bin ich zum erschte Mol nooch fünf Monat widder im Strooßecafé g’huckt, hab en Kabbuttschino g’schlorbst un mir fer den gute Zweck aaschdännich de Bobbes abgf’rore. En negative Schnelltescht in de Hossedasch macht zwar froh, awwer nit warm. Un wie ich dann, so uug’fehr ab em dritte Drittel vum Kabbuttschino, also lang nooch em Schaum, dere Situation emotional e bissel genauer uff de Grund gange bin, hawwich gemerkt: Er macht doch nit so richdich froh, der Schnelltescht. Tatsächlich hot mich mei Kaffeehaus-Außebereichs-Visit samt Naseabstrich un Zeddel-Aameldung in e seltsami Kombination vun Frääd un Fruschtration maneevriert. Un des hot mir noch klarer vor Aache g’fiehrt, wu mir eichentlich stehen: vorm Scheierdor, wie de Ochs. Odder wie die Kuh, wann’s blitzt.

Ich habb mein Kabbuttschino nämlich blooß trinke derfe, weil Deitschland iwwer Oschdre sei Infektione nit so genau zehlt un desweeche jetzt de Inzidenzwert in unsre Stadt immer noch unner 100 licht. Des funktioniert nooch em selwe Werd-schunn-werre-Brinzibb, wie dass mir in Deitschland am Wocheend wennicher impfen – also genau dann, wann die viele freiwilliche Ärztinne un Dokter un Helfer Zeit hänn. Was sinn schunn die G’fahre vun enre Pandemie geche die Tatsach, dass unser staatliche Organisationsstrukture lääwenslang gepräächt sinn uff e maacheschonendi Fünf-Daache-Woch?

Wu war ich? Im Strooßecafé in de Kält. Ja, was soll ich dann de Dannde Liesel verzehle, wann se mich froocht: „Saachemol, du Schlaubercher, geht’s jetzt eichentlich uffwärts odder geht alles de Bach ’nab? Werd jetzt gelockert odder kummt de Hammer-Lockdaun? Fer wen isch AstraZeneca morche gut? Un, wu mer’s graad vum Hammer hänn: Warum hämmer uns dann vor vier Woche so e äädärmlichi Landdaachswahl neigezoche, wann jetzt doch die Bundesregierung un de Bundesdaach den Kinnergaarde uffraame missen, weil die Länder nix uff die Rei griechen?“

Also, wann se mir noochher so kummt, saach ich ääfaach, un zwar gaaanz ruuuhich un gaaanz langsaaam: „Es isch Sunndaach, Dannde Liesel. Zieh e Nummer un wart bis neggscht Woch. Geh mer z’samme en Kaffee trinke?“ Ich mään jo blooß.